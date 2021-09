Previsto per il 30 settembre l’incontro online di libero accesso organizzato da Visit Flanders

È il turismo gastronomico e della birra l’argomento dell’ultimo dei quattro Flanders Talks, i seminari online di libero accesso che Visit Flanders ha programmato per settembre. L’incontro, che si terrà il 30 del mese, si concentrerà sul ventaglio di esperienze che la regione belga sa offrire ai ‘foodie’, dalla moltitudine di birrifici ai ristoranti stellati (le Fiandre ne hanno ben 94, una delle più alte densità di ristoranti gourmet).

Un mondo in continua evoluzione, con tanti giovani chef che stanno innovando il modo di fare cucina partendo dai piatti locali, lo street food e molti microbirrifici che stanno nascendo su piccola scala.



E a proposito della birra, le Fiandre vantano circa 1.500 marchi e 700 diversi profili di gusto, dalla Pils alle birre trappiste passando per le Flemish Red Ale e la Geuze. La scelta è talmente ampia da poter essere declinata a seconda delle necessità della clientela. Si va dai pub storici di Anversa, di Gent e di Bruges, ai birrifici nel cuore delle città, che producono birra con le tecniche più recenti, seguendo comunque le tradizioni classiche.



“La selezione di birrifici da visitare e in cui fare degustazioni è veramente molto ricca - spiega Giovanna Sainaghi, director Italy di Visit Flanders -. A seconda del livello di approfondimento richiesto saremo quindi in grado di suggerire i percorsi più adatti alle esigenze della clientela, in modo da personalizzare sempre al massimo ogni viaggio”.

L’obiettivo dei Flanders Talks è quello di creare momenti di condivisione che rappresentino la premessa per un lungo lavoro fianco a fianco tra l’ente e il trade.



“Il format - spiega Sainaghi - prevede tre momenti: uno dedicato alla spiegazione sulla nuova strategia di marketing dell’ente, uno di approfondimento del prodotto e uno che vedrà l’intervento di collaboratori esterni”.



A partecipare alla terza parte dell’incontro saranno gli esperti di ISNART – Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche e The Data Appeal Company, “che ci aiuteranno a comprendere le caratteristiche dei viaggiatori in cerca delle esperienze da noi proposte e la situazione attuale del mercato. Molto spazio - conclude Sainaghi - sarà poi dedicato all’interazione con gli agenti di viaggi, che potranno fare domande e parlare della loro esperienza”.

È possibile iscriversi a tutti i Flanders Talks dal sito di Visit Flanders, a questo link.



Dida foto: Belgian Beer Weekend © Milo Profi