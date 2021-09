New entry nel team commerciale al Nord per Siramani

Non si arresta il processo di potenziamento per Il T.O. torinese Siramani in ottica di rilancio della programmazione lungo raggio.

“A partire dal 1° settembre, entra in squadra Leonardo Camatti, al quale è stata affidata la responsabilità di seguire le agenzie di viaggio in alcune aree del nord Italia” - spiega Gianluca Propoli, Dir. Vendite e Marketing di Siramani; “a Leo è stata affidata la regione Toscana ed alcune aree della Lombardia e della Svizzera italiana, che fanno parte del suo ultra ventennale bagaglio di conoscenze nel settore” - conclude.



Camatti, che proviene da importanti e durature esperienze maturate presso importanti Tour Operator, tra cui Best Tours ed Idee per Viaggiare, andrà quindi a consolidare la presenza su alcuni territori considerati di alta rilevanza per Siramani.



“Sono particolarmente motivato e pronto alla nuova sfida” - commenta Camatti; “il progetto di Siramani mi ha da subito entusiasmato e sono certo che raggiungeremo gli ambiziosi obiettivi prefissati”.