Intervista con Silvana Napolitano, Country Manager Italy di Vueling

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), per la stagione estiva è tornata a reinvestire sulle base strategiche italiane, con un totale di 55 rotte verso le capitali europee e le mete più richieste della stagione, come spiega Silvana Napolitano, Country Manager Italy di Vueling.

In particolare, quali sono le novità della stagione estiva 2021?

Quest’estate la novità sono le rotte Firenze-Olbia, Ancona-Barcellona, Roma Fiumicino-Lampedusa, Roma Fiumicino-Gran Canaria, Firenze-Lampedusa.



Cominciamo dallo scalo di Firenze…

Vueling è leader dal 2014 presso l’aeroporto di Firenze recentemente ristrutturato, con 3 aerei basati e 15 rotte domestiche e internazionali, operative per tutta l’estate 2021. La linea aerea mantiene così il suo impegno nel collegare la città con destinazioni in Spagna, Regno Unito, Francia, Grecia, Germania, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, oltre che con le 4 mete italiane quali Catania, Palermo, Olbia e Lampedusa. Durante la stagione estiva, sul fronte delle rotte domestiche, la compagnia offre collegamenti diretti con Catania e Palermo, con 6 voli settimanali per Catania e 5 per Palermo. A queste, si aggiunge la terza nuova rotta per l’estate che la compagnia opera dallo scorso 19 giugno e che collega la città fiorentina con Olbia per tutta la stagione estiva, con 2 voli alla settimana. Oltre la novità Firenze-Lampedusa che, dal 16 luglio, prevede 1 volo alla settimana. Alle connessioni domestiche si aggiungono anche le 11 rotte internazionali operate da Vueling. I collegamenti con l’hub della compagnia, l’aeroporto di Barcellona El Prat, sono in totale 12 alla settimana per tutta l’estate. Inoltre, da Firenze sono state previste le rotte che permettono di raggiungere Bilbao, Londra-Gatwick, Amsterdam, Parigi, Mykonos, Santorini, Monaco, Praga e Copenaghen. Madrid si aggiunge a partire da agosto.



Quali sono invece le rotte programmate dalla base di Roma?

Con 5 aerei basati e 23 collegamenti locali e internazionali lo scalo romano si conferma per la stagione estiva una delle basi strategiche per la compagnia, sia a livello italiano che estero. Tra le prime rotte decollate dall’aeroporto di Roma Fiumicino ci sono quelle che permettono di raggiungere la Spagna e le sue magnifiche isole come le Baleari (Palma di Maiorca con 2 voli alla settimana, Ibiza con 2 rotte al giorno e Minorca con 2 frequenze settimanali ad agosto) o le Canarie, verso le quali, dal 18 luglio, è attiva la rotta Roma-Gran Canaria con 1 volo settimanale ogni domenica. Sempre per restare in Spagna, i passeggeri provenienti da Roma Fiumicino possono anche scegliere tra alcune delle città di arte e cultura più note, come Barcellona – hub internazionale della compagnia – raggiungibile con un totale di 27 in agosto; Valencia, con 6 voli settimanali in agosto; Malaga con 6 mentre Alicante e Bilbao con 2 settimanali. Anche la Grecia è a poche ore di crociera dall’aeroporto di Roma Fiumicino: le isole di Mykonos e Santorini, tra le Cicladi più gettonate per la stagione estiva, sono infatti raggiungibili in agosto rispettivamente con 9 voli settimanali per Mykonos e 8 alla settimana per Santorini. Ma le destinazioni greche servite dalla compagnia non finiscono qua. Da Roma Fiumicino si possono raggiungere anche Rodi con 1 frequenza alla settimana oppure Creta, Preveza-Lefkada e Cefalonia con 2 voli settimanali mentre Zante con 3 alla settimana. Nel mese di agosto, si aggiunge anche la rotta Roma-Corfù con 1 frequenza alla settimana. Anche le città croate di Dubrovnik e Spalato sono connesse con rotte dirette con l’aeroporto romano. Le due mete della Dalmazia, perfette sia per qualche giorno in spiaggia che per un viaggio culturale, sono raggiungibili per tutto agosto con 4 frequenze settimanali per Dubrovnik e 1 al giorno per Spalato. Da Fiumicino, già operata dal 19 giugno, è possibile anche sfruttare la rotta Roma-Lampedusa e ritagliarsi qualche giorno di riposo nelle spiagge meravigliose dell’isola siciliana. Il collegamento è operativo, sia in luglio che in agosto, con 2 frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Oltre lo stivale, gli italiani in partenza da Roma possono scegliere di visitare alcune delle magnifiche capitali europee dal fascino senza tempo: Parigi, con i suoi 3 voli al giorno; Londra Gatwick con un totale di 11 voli settimanali e Amsterdam, con 9 alla settimana in agosto.



Come si muove la compagnia nei confronti della flessibilità della prenotazioni, condizione necessaria per sostenere la domanda in questo particolare momento storico?

Vueling continua a lavorare per offrire a tutti i suoi passeggeri il massimo della flessibilità e un'esperienza di volo sicura. L’obiettivo è quello di ritornare alla normale operatività rispondendo ai nuovi bisogni dei propri passeggeri. Con il nuovo servizio Flex Pack, durante la prenotazione, si può integrare la possibilità di modificare la destinazione, la data e il nome del passeggero o anche annullare il volo in cambio di un voucher, senza dover giustificare la cancellazione, fino a 48 ore prima della partenza. La flessibilità è prevista anche in casi legati alla pandemia (COVID-19 positivo, quarantena, contagio di un partner), nel rispetto delle raccomandazioni governative. Nelle tariffe Optima e TimeFlex, Flex Pack è già incluso. Vueling dà poi priorità alle procedure che possono essere svolte in autonomia. In questo senso, la raccomandazione della compagnia è quella di preferire sempre l’app mobile e il sito ufficiale per effettuare qualsiasi tipo di prenotazione, di modo da ricevere tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sui documenti necessari per ciascuna destinazione.



Ci sono novità sul fronte della tecnologia?

Vueling ha recentemente lanciato in collaborazione con GetYourGuide - azienda leader nel settore delle attività turistiche a livello mondiale - la nuova piattaforma Vueling Activities, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri servizi che migliorino l’esperienza di viaggio. Da luglio chi sceglie di volare con la compagnia spagnola può prenotare biglietti per musei, bus turistici o visite guidate, scegliendo tra le diverse esperienze che offrono le destinazioni collegate dalla compagnia. GetYourGuide mette a disposizione più di 60.000 attività in più di 150 paesi con un’offerta fortemente orientata alle città turistiche d'Europa, dove la Compagnia è presente con il suo hub internazionale a Barcellona. Prenotare i biglietti è semplicissimo: basta accedere alla piattaforma Vueling Activities, selezionare la città e l’attività di interesse. Una volta ottenuti i biglietti, è garantito l’accesso rapido con la possibilità di saltare la fila all'ingresso e raggiungere direttamente il cuore dell'attrazione. Inoltre, la cancellazione è gratuita fino a 24 ore prima dell'attività per ottenere un rimborso completo.