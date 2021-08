New entry al prodotto Usa, Caraibi e Polinesia per Siramani

Non si arresta il processo di riorganizzazione e potenziamento aziendale per il t.o. di nicchia torinese Siramani.

Dopo aver ripreso la programmazione per destinazioni storiche come Madagascar e Maldive, potenziando con Mauritius, Seychelles e Dubai, Siramani si appresta a mettere in catalogo, per il 2022, anche Usa, Caraibi e Polinesia grazie all'ingresso in squadra di Stefania Pagani.



Stefania vanta una carriera ultradecennale alla programmazione di queste mete prima con Naar e successivamente con Amo il Mondo.



"Sono davvero onorata di poter prender parte all'ambizioso progetto di Siramani, specialmente in un periodo storico come questo", commenta Pagani. "Specialmente gli Usa sono nel mio dna da sempre e conto di poter dare un grande contributo in ottica di novità di prodotto ma anche di assistenza dettagliata alle adv partner che vorranno affidare a noi i loro clienti anche per queste mete", conclude.



Un 2022 ricco di novità e grandi sfide, dunque, per Siramani.