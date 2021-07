Gianluca Propoli alla guida della forza vendite e marketing di Siramani

Il T.O. di nicchia torinese Siramani potenzia la propria forza commerciale e marketing in vista della ripresa delle vendite per il lungo raggio.

“Da sempre crediamo che figure chiave in ambito commerciale siano fondamentali per poter trasmettere alti valori di credibilità e professionalità”, spiega Alessandro Ragusa, CEO di Siramani; “in quest'ottica, ho deciso di affidare a Gianluca Propoli, già nostro Key Account plurimandato (tutt’ora è anche consulente per la Dir. Vendite e Marketing per la catena Italian Hotel Group, ndr), la responsabilità di coordinare, sempre da plurimandato, il nostro team vendite e marketing e dare un forte impulso alla crescita di reparti che reputo fondamentali per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti; abbiamo da poco inserito un’altra risorsa commerciale per le regioni Umbria e Marche ed entro l’inizio del 2022 abbiamo in programma di inserire ulteriori figure commerciali per il Triveneto, Lombardia, Lazio e Toscana”, conclude Ragusa.