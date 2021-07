Nuovi cataloghi e portale per le adv potenziato per Siramani

Ecco tutte le novità del tour operator torinese

L'immobilismo non fa parte del dna di Siramani. Il Tour Operator di nicchia torinese, ha approfittato dell'ultimo anno di stop forzato per potenziare e migliorare alcuni aspetti ritenuti strategici: "Abbiamo sfruttato l’ultimo anno per riprogrammare al meglio la ripartenza con una importante revisione del portale dedicato alle adv, alla riorganizzazione interna dello staff commerciale e marketing ed allo studio dei prossimi cataloghi con un ritorno ad alcune destinazioni del lungo raggio per noi storiche ma che erano in stand-by da un paio di anni", spiega Alessandro Ragusa, Ceo di Siramani. "Per noi poter riprogrammare Madagascar e Maldive garantendo una nostra assistenza in loco era fondamentale per il nostro standard qualitativo; potenziare poi con Dubai, Mauritius e Seychelles si è rivelata una esigenza dovuta alla crescente richiesta da parte di molte adv partner", conclude Ragusa.

Dunque, nuovo portale e cataloghi in vista ma anche potenziamento di prodotto e staff per ripartire.