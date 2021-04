Vuoi investire in BioBorgo Resort Benessere e Natura?

Innovativo progetto polivalente immediatamente edificabile per chi vuole investire nel turismo smart e green.

Innovazioni e tecnologie applicate a un progetto di pregio in bioedilizia destinato a chi cerca relazioni autentiche con il territorio. È quanto propone Progetto Natura, società ideatrice di BioBorgo a Castelluccio di Alto Reno Terme, nel cuore verde e termale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Gennaro Meringolo, amministratore della Società, parla con entusiasmo di questo progetto.



Mettiamo a disposizione un’area immediatamente edificabile con fabbricati realizzabili in meno di quattro mesi. Tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per aprire il cantiere sono già nelle nostre mani.



Nello sviluppo del progetto abbiamo esteso il concetto di albergo diffuso a quelli di residenza, smart working, senior living, assistenza medica, riabilitazione ed estetica. Vale a dire che abbiamo pensato a un unico contesto integrato e coordinato con i servizi di un albergo e di una clinica nello stesso tempo.



Il binomio turismo-sanità sembra davvero essere il nuovo trend di business, visto il continuo aumento di utenti over 60 che richiedono anche assistenza sanitaria di qualità.



L’offerta diventa ancor più interessante nella prospettiva di escursioni giornaliere alle Terme di Porretta, al Lago di Suviana, al Barberino Designer Outlet, nei tanti caratteristici borghi dell’Appennino o anche a Firenze, Pistoia e Bologna, all’insegna di arte, shopping ed enogastronomia.



Cos’è esattamente BioBorgo?

Il progetto che proponiamo si basa sul concetto di albergo diffuso e dispone di 5 ettari, con anche acqua sorgiva, per circa 12.000 mq di fabbricati tra 48 ville indipendenti con giardino e 2 centri servizi pertinenziali (reception, ristoranti, ecc.). È disponibile inoltre un’ulteriore superfice edificabile per sviluppare altri 6.300 mq di fabbricati.



L’idea è poter offrire un soggiorno immerso nella natura a single, famiglie o gruppi di amici, con la stessa privacy della propria casa, ma con tutti i servizi dell’albergo tradizionale, per dare davvero agli ospiti un comfort elevato e una percezione di benessere unica.



Quali sono le innovazioni energetiche?

Niente più bollette GAS e LUCE! Considerata l’elevata classe energetica dei fabbricati, tutto il fabbisogno è soddisfatto dalla sola produzione autonoma da fotovoltaico.



È tutto?

Non ancora. Il progetto è stato meticolosamente sviluppato per avere massima flessibilità di realizzazione e di utilizzo, con ottimizzazione dei costi di realizzazione e gestione.



