Cari collaboratori e amici,

in questi lunghi mesi di paure e speranze, illusioni e disillusioni, iGrandiViaggi ha continuato a lavorare con una sola certezza:

l’estate doveva tornare e con essa la voglia di mare italiano.

Ora l’estate si avvicina. E sarà un’estate incredibile, con un’unica parola d’ordine che già circola nelle nostre città impazienti di tornare alla vita: Mare Italia!



E, come sapete, il più bel mare italiano e il modo di viverlo meglio sono da sempre la nostra specialità. Perciò la squadra del reparto animazione si è messa al lavoro, con risultati eccezionali per una vacanza di famiglia perfetta.



Il tema che ci siamo dati sono i novant’anni di iGrandiViaggi. Abbiamo pensato a spettacoli dedicati a questo compleanno, una sorta di “tribute” che si sviluppa lungo tutto l’arco dell’estate.



Abbiamo rivisto i programmi AIGO con nuovi spettacoli, nuove accademie sportive, un nuovo FANTAIGO. Abbiamo ripensato tutti i programmi degli spettacoli diurni e serali.



Insomma, mentre il Paese inizia a intravvedere l’uscita da un periodo nero, noi ci sentiamo rinati. Un anno fa davanti a noi avevamo un’alternativa secca: arrendersi o lottare e andare avanti. Ci siamo stretti l’un l’altro e siamo ripartiti.



iGrandiViaggi rinasce in questa primavera 2021.



La campagna in onda su SKY, partita il 7 marzo con Italia’s got talent, si sposterà poi su due grandi eventi come il GP di F1 in Bahrain e a Imola.



In seguito sarà in onda fino al 5 maggio su Sky TG 24 e Sky Sport con 396 passaggi. Ma non è tutto: dal 2 al 13 aprile, iGrandiViaggi torna su Rai in prime time!



Lo spot, nato con il preciso obiettivo di consolidare il nostro legame con le agenzie di viaggi, andrà in onda in momenti di massimo ascolto, a ridosso delle edizioni del TG1 e del TG Sera e della trasmissione “I soliti Ignoti” condotta da Amadeus.



Questa operazione vuole essere il segno della nostra vicinanza forte, partecipata ed entusiasta a tutti i professionisti del turismo. Il segno che tutti insieme possiamo ripartire.



#iGV #NoiCiSiamo