Expedia TAAP introduce nuove misure a sostegno dei suoi partner

● Expedia Travel Agent Affiliate Program (TAAP) offre le tariffe pacchetto ai partner di tutti i livelli, creando nuove opportunità di profitto per migliaia di agenti

● Il programma di mantenimento dei livelli garantisce a tutti i partner di Expedia TAAP la conservazione, fino al 2021, del livello raggiunto nel 2020



Expedia Partner Solutions (EPS), che mette le risorse di Expedia Group a disposizione dei partner in tutto il mondo, ha annunciato oggi che estenderà le sue tariffe pacchetto a tutti i partner di Expedia TAAP, oltre a garantire loro il mantenimento fino al 2021 del livello – Platinum, Gold o Silver – raggiunto nel 2020. Entrambe le iniziative sono state ideate per sostenere la comunità degli agenti di viaggio, che lo scorso anno ha risentito in maniera significativa della pandemia di COVID-19.



“Siamo partner di migliaia di agenti di viaggio – grandi e piccoli – in tutto il mondo, e sappiamo che ricoprono un ruolo importante nella ripartenza del settore dei viaggi,” ha dichiarato Robin Lawther, Senior Director di Expedia TAAP, EPS. "Il programma di mantenimento dei livelli e l'estensione delle tariffe pacchetto sono le ultime - in ordine di tempo - di una serie di iniziative a sostegno del settore in questo periodo difficile, e favoriscono la ripresa degli agenti di viaggio di pari passo con il ritorno della domanda".



In passato, le tariffe pacchetto di Expedia TAAP erano a disposizione di un gruppo ristretto di partner (dal livello Silver in su). La decisione di estendere il programma a tutti i livelli - una novità per il settore - significa che migliaia di altri partner TAAP potranno offrire ai loro viaggiatori uno sconto medio del 20% sulle sistemazioni prenotate in abbinamento a un servizio di trasporto. I viaggiatori che prenotano queste tariffe pacchetto tendono ad avere finestre di prenotazione più lunghe e a cancellare meno, rispetto a quelli che prenotano solo l'hotel.



Expedia TAAP ha lanciato anche un programma di mantenimento dei livelli per il 2021, che consentirà a oltre 10.000 agenzie partner di conservare per altri 12 mesi il livello raggiunto nel 2020. Il programma garantirà che gli agenti di viaggio - che hanno già registrato una riduzione delle prenotazioni annuali a causa del calo della domanda - non retrocedano a un livello inferiore né, di conseguenza, ricevano commissioni più basse.



L'annuncio di oggi fa parte di un pacchetto di misure più grande che Expedia TAAP ha introdotto a sostegno dei suoi agenti di viaggio partner per via del COVID-19. Lo scorso anno l'azienda ha reso rimborsabile il 70% delle sue tariffe riclassificando gran parte delle tariffe non rimborsabili, aiutando così gli agenti a garantire ai propri clienti maggiore flessibilità e fiducia. Expedia TAAP ha inoltre introdotto una funzione self-service che consente agli agenti di cancellare da soli le prenotazioni anziché chiamare il servizio clienti di Expedia, offrendogli così più scelta in fase di valutazione dell'assistenza di cui hanno bisogno. Expedia Group ha lanciato anche un servizio di consultazione in materia di Covid, che offre consigli su richiesta agli agenti di viaggio per aiutarli ad assistere i viaggiatori in questo periodo di incertezza.



