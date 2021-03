Piattaforma di formazione rinnovata, nuovo portale di marketing per i materiali promozionali, accesso diretto al motore di prenotazione Book Norwegian e alle prenotazioni NCL Air per i pacchetti fly-cruise. Tanti nuovi itinerari in Europa e oltre.

“Abbiamo aperto le vendite fino al 2023. Non era mai accaduto di lavorare con tanto anticipo”. Kevin Bubolz, Managing Director Europe di NCL, va immediatamente al punto, come impone l’attuale situazione di mercato. “Vogliamo permettere alle agenzie e ai viaggiatori di recuperare il tempo perso. Dalla navigazione nelle isole caraibiche all'osservazione dei ghiacciai dell'Alaska fino all’esplorazione dell’Europa, gli agenti avranno nuovi prodotti da suggerire e i clienti nuove opportunità per rigenerarsi”.

Per Norwegian Cruise Line, presente sul mercato da più di 54 anni, si inaugura così una nuova era, che vede ancora una volta le agenzie protagoniste, come racconta lo stesso Bubolz, annunciando tante novità interessanti per l’intermediazione.

Molto concretamente: in questo periodo di grande complessità come vi interfacciate con le agenzie?

Sul fronte delle relazioni umane, il nostro senior business development manager Francesco Paradisi ha mantenuto un contatto continuo con gli agenti di viaggio, organizzando vari meeting per la presentazione dei nuovi prodotti e dei nuovi progetti. Allo stesso tempo ci siamo concentrati sulle tecnologie che agevolano le vendite in agenzia, sviluppando portali e piattaforme, quali NCL Air e Norwegian Central.



Di cosa si tratta esattamente?

Norwegian Central è un nuovo ed esclusivo portale che si pone l’obiettivo di supportare gli agenti di viaggio nel conoscere, promuovere e vendere viaggi con NCL in maniera più semplice e veloce; inoltre, attraverso la sezione “Contattaci” permette agli agenti di mantenere il collegamento diretto con il nostro team di vendita. C’è però molto di più: con Norwegian Central l’agenzia ha accesso veloce al motore di prenotazione Book Norwegian e alla nuova piattaforma NCL Air. Quest’ultima permette agli agenti di costruire in autonomia i pacchetti fly-cruise, un passaggio che reputiamo importante per rafforzare il nostro rapporto di collaborazione e fiducia con il mondo dell’intermediazione.



Guardiamo al futuro: quali sono gli itinerari di punta della nuova programmazione NCL?

Nei prossimi anni la programmazione sarà focalizzata sull’Europa cui destineremo, per la prima volta nella nostra storia, fino ad otto navi. Tutto questo senza però trascurare il resto del mondo. Ricordo a questo proposito che abbiamo lanciato vari Extraordinary Journeys e altre novità quali, ad esempio, i viaggi di andata e ritorno tra Reykjavik e la Groenlandia. Anche gli Extraordinary Journeys prevedono un ampio programma di crociere che spaziano dall’Antartide al Sudamerica, dall’Europa all’Africa del Sud, fino al Giappone o alle Seychelles. Tutto questo con il conforto di trattamenti termali oppure di trattamenti rivitalizzanti di agopuntura e di aromaterapia capaci di aggiungere, in questo particolare momento, grande valore alla crociera.



Veniamo alla flotta. Nel 2019 era stata inaugurata Norwegian Encore. Ci sono altre novità in calendario?

La pandemia non ha modificato le nostre previsioni. Direi che siamo nei tempi previsti per accogliere un’altra nave nell’estate 2022. Attualmente è in costruzione a Marghera, con Fincantieri, ma era già stata annunciata nel 2016. In quell’occasione avevamo anticipato che le nuove unità avranno dimensioni più contenute, nonchè un miglior rapporto spazio/passeggero, in quanto la capacità sarà ridotta del 25% rispetto alle Breakaway-Plus, il che ci garantisce maggiore flessibilità nella pianificazione degli itinerari.



E ci sono novità anche rispetto alle classi.

Sì, la nuova Leonardo Class rappresenta in effetti un altro step del processo d’innovazione avviato da NCL. Il suo particolare design offrirà ai nostri ospiti un'esperienza a bordomigliorata, perfettamente in linea con la nostra filosofia di Freestyle Cruising. Ma non è tutto. Seguiranno prestissimo altri interessanti aggiornamenti.