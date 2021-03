Lo streaming video al servizio di turismo ed eventi

Lungo la strada per il Colle della Lombarda, uno dei valici più suggestivi delle Alpi di confine tra Italia e Francia, svetta il Santuario di Sant'Anna, che dal 1681 domina la valle Stura dall’altezza di 2.035 metri.

Un Santuario collegato 24h su 24 in streaming attraverso un sistema basato su una telecamera di rete che riprende gli eventi e le funzioni ritrasmettendoli a fondo valle, attraverso tre ponti radio, rendendoli così fruibili 1.100 metri più in basso, nei comuni della valle.



Le telecamere Axis Communications riprendono il Santuario da 12 anni, quando il primo dispositivo fu installato in collaborazione con il partner Tecno World. Da allora le trasmissioni non sono mai cessate, d’estate e d’inverno, con flussi di oltre 150.000 visualizzazioni al mese sul canale YouTube dedicato e sui canali meteo che usufruiscono del feed video della telecamera. Un risultato dovuto in larga parte alla capacità della tecnologia Axis di garantire una perfetta qualità di ripresa insieme a una grande resistenza agli agenti atmosferici.



Una soluzione di streaming particolarmente efficiente che permette, con una sola telecamera, di offrire un servizio aggiuntivo a cittadini, villeggianti e ospiti dei comuni della Valle, facile da gestire grazie ad Axis Camera Assistant, il software di Axis per il broadcast.



