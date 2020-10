CLiCK iT, la nuova OLTA per i viaggi undertourism in Italia

Una vetrina digitale innovativa, per scoprire e vendere nuove destinazioni. Nessuna fee di ingresso e nessun costo fisso.

Una vetrina digitale del tutto innovativa rispetto ai portali esistenti, dedicata ai viaggi in chiave undertourism in Italia.

La nuova Olta CLiCK iT è un progetto tutto italiano, dalla compagine societaria alla rete dei partner, che punta a valorizzare itinerari e destinazioni inaspettate, a mettere in luce la ricchezza unica e ancora poco conosciuta dei nostri territori.

A presentarla è Giampiero Campajola, Amministratore Delegato e co-founder di ViaggItalia, la start-up innovativa con sede a Trieste fondata da un gruppo d’imprenditori e manager esperti di turismo e innovazione.

Anzitutto, cosa sono i viaggi undertourism?

Lo scenario post lockdown ha determinato cambiamenti profondi e duraturi nel mercato del turismo italiano. C’è la voglia di andare oltre le solite mete e scoprire destinazioni che riempiono gli occhi di bellezza e il cuore di emozioni. Sono questi i viaggi undertourism, vacanze che offrono esperienze nuove, autentiche, inaspettate, rispettose verso l’ambiente, al di fuori delle solite mete del turismo di massa, anche nel rispetto delle esigenze di distanziamento sociale. Per rispondere a questa esigenza nasce CLiCK iT, il portale per i viaggi undertourism in Italia: una soluzione capace di valorizzare il grande patrimonio culturale e naturale del nostro Paese, superando le formule standardizzate di offerta.



Perché la scelta di “cliccare Italia”?

CLiCK iT è la scelta di cliccare Italia, fin dal nome. Nasciamo come start up innovativa perché crediamo che la tecnologia possa essere una grande risorsa al servizio del territorio e che esista un potenziale inespresso di tante destinazioni turistiche italiane. Con CLiCK iT molti operatori potranno finalmente accedere a un marketplace adatto alla loro offerta dando ai loro servizi una visibilità nazionale e internazionale. Abbiamo solide basi finanziarie e un ambizioso programma di sviluppo del business. Il nostro portale sarà lanciato al pubblico a fine 2020 e pubblicizzato con importanti investimenti in web marketing. Vogliamo diventare il portale di riferimento per i viaggi undertourism in Italia per il pubblico italiano ed estero, a supporto del rilancio del turismo in un momento decisivo per la ripresa di tutto il comparto.



Come funziona CLiCK iT?

CLiCK iT propone al pubblico un’unica piattaforma digitale di prenotazione con un’offerta turistica dedicata a tre segmenti di clientela - low cost, value for money e top di gamma - e declinata su tre moduli di offerta: le Vacanze, i Soggiorni, le Esperienze, combinabili anche in dynamic packaging per consentire al cliente finale di personalizzare il suo viaggio. L’offerta esperienziale in particolare si articola su sei segmenti, che puntano a valorizzare le diverse dimensioni della ricchezza delle nostre regioni e della nostra cultura: enogastronomia, città d’arte, natura, sport, benessere e famiglia. CLiCK iT si distingue rispetto alle altre OLTA perché lavora sul territorio con diverse formule di partnership mirate a coinvolgere destinazioni, consorzi e singoli operatori, opportunamente selezionati per qualità dei servizi offerti e comprovata professionalità. In questo senso, è stata creata una rete di esperti locali, i nostri Ambasciatori, che sono il volto umano di CLiCK iT sui territori, e sono già stati avviati accordi con importanti destinazioni, come il Lago di Garda.



Quali sono i vantaggi per gli operatori?

I vantaggi per gli operatori sono numerosi:

• Zero costi fissi

• Nessuna fee d’ingresso per essere inseriti nel portale

• 10% di commissione sui servizi prenotati

• Pagamento entro la data di fruizione del servizio/soggiorno

• Piena integrazione con i maggiori channel manager

• Dynamic packaging

• Contact Center dedicato gratuito





Come possono contattarvi gli operatori interessati?

Gli operatori interessati – strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, agenzie incoming e tour operator, operatori esperienziali, property manager, guide turistiche, tour organizer e così via - possono contattarci compilando il form sul nostro sito www.click-it.it.

Riceveranno informazioni sulle modalità di adesione e nella fase successiva potranno avvalersi dell’assistenza gratuita del nostro Contact Center per la pubblicazione sul portale della loro offerta.