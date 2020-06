Una destinazione per famiglie e per sportivi appassionati di natura. Una meta Patrimonio Unesco tra le più curate dell’Adriatico.

Immagina un’isola verde, tra la laguna del Delta del Po e il mare Adriatico. Un’isola dove si possono praticare moltissimi sport, immersi in una natura rigogliosa che regala albe e tramonti emozionanti, circondati da animali selvatici che convivono pacificamente con l’uomo. Tutto questo è l’Isola di Albarella, un’oasi naturale all’interno del Parco regionale del Delta del Po e anche una delle mete turistiche più curate dell’Adriatico.

Natura, Sport e Famiglie

Per questa stagione e per gli anni a venire sono tre gli elementi su cui punta l’Isola di Albarella: la natura, le famiglie e lo sport. La natura è infatti la principale caratteristica dell’Isola: tra le sue lagune, le valli e i boschi di pini marittimi, riconosciuti come patrimonio Unesco, vivono migliaia di esemplari di animali selvatici (circa 200 daini, lepri e numerose specie ornitologiche, come i fenicotteri rosa), che contribuiscono a creare all'interno dell'Isola un ecosistema unico ed emozionante.



L’Isola di Albarella è anche il luogo ideale per gli sportivi, grazie alle tante strutture presenti per potersi allenare e apprendere qualsiasi disciplina (24 campi da tennis in terra rossa, campo da golf 18 buche, piscina olimpionica, campi da beach volley, beach tennis, calcio, calcetto e basket, scuola di tiro con l’arco, equitazione, vela-sup-kite, box per allenamento funzionale) e il suo ambiente naturale (2,5 km di percorso attrezzato per il running e l’allenamento a corpo libero all’ombra dei pini marittimi, 10 km di pista ciclabile sospesa tra il mare e la laguna del Delta del Po). Per tutto l’anno sono organizzati eventi sportivi in collaborazione con il Coni e le federazioni delle varie discipline.



Grande attenzione è infine rivolta alle famiglie con bambini, non solo con sconti speciali e gratuità per le famiglie con minori, ma anche con le attività di animazione didattica e i laboratori educativi, denominati Steam, progettati per insegnare il rispetto per l’ambiente, l’amore per lo sport, le scienze e le arti, divertendosi in un contesto sicuro e a contatto con la natura. In aprile sarà inaugurato AlbarellaLand, il primo parco giochi “avventura” completamente ecosostenibile.



Ospitalità su misura

All’interno dell’Isola di Albarella l’offerta è variegata e può andare incontro a qualsiasi esigenza. L’Hotel Capo Nord **** offre una spiaggia privata di sabbia finissima, una piscina relax con idromassaggio per tutti gli ospiti, un giardino per attività all'aria aperta e il noleggio gratuito di biciclette. Per rispondere alle esigenze delle famiglie, tra le dotazioni delle camere (bilocali, trilocali o suite) c'è sempre un piano cottura a induzione, un lavandino a scomparsa, il forno a microonde, un frigo, lavastoviglie, lavatrice, TV LCD. Gli animali sono i benvenuti e si può contare su un terrazzo o su un giardino privato.

Il Golf Hotel **** è invece situato su un campo da golf a 18 buche sospeso tra laguna del Delta del Po e mare Adriaco. Propone camere ultra-moderne dotate di aria condizionata con touch-screen e TV a schermo piatto con canali Sky. Il Golf Hotel è adatto a chi vuole vivere immerso nel verde della natura di Albarella - dimora di animali selvatici tra cui circa duecento daini – e a chi dall’ampia terrazza panoramica desidera spaziare sulla spettacolare area naturalistica circostante.

Il territorio dispone inoltre di 250 case in affitto tra appartamenti, villette a schiera e ville più ampie. Tutte le soluzioni sono dotate dei necessari servizi, alcune anche di piscina o ingresso privato al fiordo balneabile, giardino e barbeque.

Sull’Isola di Albarella ogni ospite trova la dimensione che più lo fa sentire a casa, coccolato e immerso nella natura.

Per maggiori informazioni: www.albarella.it