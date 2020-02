Da Bedsonline un team e un’offerta su misura per le agenzie di viaggi italiane

La piattaforma per adv, leader di mercato per la prenotazione alberghiera e i prodotti complementari, amplia il portafoglio prodotti e migliora ulteriormente la customer experience. Parte a marzo la campagna speciale ricca di sorprese e regali per le adv.

È stato un anno di duro lavoro, ma è servito a creare un brand nuovo, più forte e incisivo, capace di aggiungere grande valore alla consulenza d’agenzia.

Completata l’integrazione con Gta-TravelCube, Bedsonline vanta oggi 10mila hotel unici in più nel mondo. “Attualmente - sottolinea il direttore Markos Kalogeropoulos – il portfolio che mettiamo a disposizione delle agenzie conta ben 180mila hotel, per la maggior parte contrattati direttamente a condizioni esclusive”.

Con undici anni di esperienza in azienda in differenti funzioni, Kalogeropoulos estende ora all’Italia la funzione di Direttore Regionale per la zona Mediterranea Orientale, dove è già responsabile per Grecia, Turchia, Cipro e Malta.

Gli abbiamo chiesto di raccontare quali saranno gli sviluppi del brand, quali gli obiettivi del 2020 e soprattutto in che modo pensino di rafforzare la partnership con gli agenti di viaggi italiani.



Può riassumerci il primo anno di Bedsonline Italia?

Vale la pena ricordare che nell'ultimo anno Bedsonline ha aumentato a livello globale di ben 10mila unità il numero di hotel unici disponibili, e che attualmente il nostro portfolio è costituito da 180mila strutture.

Questa crescita è stata dettata dalla volontà della nostra società madre Hotelbeds di fornire agli hotel partner prenotazioni addizionali attraverso il canale retail delle agenzie di viaggi. In particolare, abbiamo visto crescere le alleanze strategiche con le principali catene alberghiere e gli accordi preferenziali con i channel manager di tutto il mondo. Ciò è stato in parte sostenuto dall'espansione del team di contrattatori che oggi arriva a 1.100 in tutto il mondo.

In questa fase, il team commerciale ha avuto il compito di seguire passo dopo passo le agenzie, facendo conoscere il nuovo motore di ricerca.

Durante gli eventi di lancio organizzati in tutta Italia abbiamo avuto modo di spiegare gli importanti cambiamenti che ci riguardano, sempre con un occhio al futuro.

Tuttora la squadra è composta da quattro referenti commerciali, Donatella Del Nero e Fabio Fazzina in qualità di key account manager, ed Eleonora Piva e Filippo Viaro in qualità di sales executive, tutti con una forte esperienza in questo settore e in grado di capire le esigenze dei clienti. Il nostro obiettivo è sempre quello di dare soluzioni concrete e su misura.

Come festeggiate il primo compleanno del brand in Italia?

Bedsonline Italia celebra il suo primo compleanno lanciando una campagna speciale, rivolta agli agenti di viaggio.

La promozione durerà per tutto il mese di marzo. Le condizioni per partecipare sono:

1. Seguire Bedsonline Italia su Facebook

2. Effettuare una prenotazione (hotel e/o prodotti complementari) negli Stati Uniti



I 22 agenti di viaggio che avranno effettuato le prenotazioni confermate con il valore più alto, riceveranno un gradito regalo, tra cui smartwatch, cuffie bluetooth, casse suono bluetooth, zaini porta-pc, trolley da cabina e altro ancora.



Parliamo adesso delle nuove potenzialità della piattaforma.

Sapete che il 70 per cento dei nostri clienti sceglie e utilizza la nostra piattaforma online per la sua facilità d’uso, rapidità e intuitività? Abbiamo tra le mani uno strumento estremamente potente, semplice, intuitivo, smart. A questo proposito mi preme sottolineare le funzionalità lanciate negli ultimissimi mesi. Tra queste, uno strumento che permette agli agenti di salvare e condividere preventivi.

Abbiamo poi inserito nuovi filtri ai risultati della ricerca in modo da poter trovare rapidamente gli hotel che hanno i requisiti di cancellazione richiesti dall’agente di viaggi, e abbiamo implementato un processo di caricamento progressivo degli hotel, che consente di visualizzare i risultati ancora più velocemente.

Infine, abbiamo migliorato lo strumento di cross-selling e ampliato le funzionalità del carrello.



Quali altri novità potrebbero essere evidenziate?

La grande novità che vogliamo far conoscere è il nuovo servizio gratuito con cui viene offerta assistenza su passatempi, trasporti ed eventi nei dintorni della località scelta dal turista. È disponibile in 45 destinazioni e in 20 paesi e comprende servizi come traduzione e interpretariato, informazioni su infrastrutture e trasporti locali, prenotazione e acquisto di tour, biglietti, noleggio auto, e molto altro.



Su quali obiettivi futuri siete concentrati?

Il nostro obiettivo entro il 2022 è aggiungere altre mille agenzie al nostro portfolio clienti in Italia.

Potrebbe sembrare una cifra alta, ma sappiamo di poterla raggiungere grazie alla nostra capacità di instaurare rapporti di fiducia con le agenzie. Siamo molto di più di un semplice motore di ricerca per effettuare prenotazioni o comparare i prezzi.

A livello globale, in Bedsonline la nostra attenzione è rivolta alla nostra rete di oltre 50mila agenzie in tutto il mondo. A livello globale il nostro obiettivo è di acquisire 14mila agenzie entro il 2022 per raggiungere quota 64mila nel mondo.



Cosa offre Bedsonline che gli altri concorrenti non offrono?

Bedsonline offre un portafoglio di prodotti variegato e competitivo composto da oltre 180mila hotel in tutto il mondo, di cui 90mila contrattati direttamente, che consentono contenuti unici e a prezzi competitivi, 24mila trasferimenti e 18mila attività, oltre a 140mila veicoli a noleggio disponibili. Questa varietà di prodotti è merito di un team di oltre mille contrattatori in tutto il mondo.

A questo aggiungiamo che abbiamo una tecnologia potente e facile da usare, il miglior motore di ricerca progettato appositamente per soddisfare le esigenze delle agenzie di viaggio. Permette agli agenti di filtrare e confrontare i risultati in modo flessibile e pratico.

Inoltre, la nostra offerta globale è combinata con una profonda conoscenza locale e un team commerciale presente sul territorio per supportare gli agenti di viaggi nel loro lavoro quotidiano. Siamo al loro fianco in agenzia, al telefono, attraverso webinar ed eventi, sia per farci conoscere ma soprattutto per conoscere loro, le loro necessità. Il nostro know-how infatti va di pari passo con le loro richieste: senza di loro anche il nostro lavoro sarebbe vano.



Tutto questo fa di Bedsonline il leader mondiale nella fornitura di alloggi e prodotti di viaggio complementari per le agenzie di viaggi.