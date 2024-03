di Remo Vangelista

Da un paio di anni non frequenta più il mondo Astoi lasciando al figlio Stefano la rappresentanza, ma siamo certi che Carlo Pompili rimane il grande “pensatore” di casa Veratour.

La guida del tour operator è nelle mani dei figli Stefano e Daniele, come ceo, e lui occupa ancora la carica di presidente. Però ha smesso di fare il lavoro minuzioso da ragioniere, lascia più libertà senza perdere di vista il risultato finale.



Da qualche tempo sta però vivendo una seconda vita con Hosteda, società che si occupa delle proprietà e gestioni immobiliari. Per questo (per esempio) Carlo conosce ormai ogni aspetto dei villaggi in Sardegna.



Da amministratore delegato di questa società lavora senza sosta su qualità e profittabilità con la sua matita rossa.



Su quest'ultimo punto (il margine di guadagno) era e rimane sempre uno di prima categoria. E fornitori e dipendenti dei villaggi sardi lo sanno bene...