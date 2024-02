di Remo Vangelista

Dopo qualche mese di riflessione e scarico (gli anni tra Alitalia e Ita non sono stati una passeggiata) Fabio Lazzerini ha deciso abbandonare il mondo del turismo e dei trasporti.

Forse gli ultimi mesi tra le fila di Ita devono aver pesato in modo eccessivo e per questo ha deciso di approdare nel mondo delle telecomunicazioni. Nelle scorse settimane ha, infatti, firmato il contratto come ceo di Com.tel, controllata di Nextaly, che si occupa di integrazione di sistemi.



Alcune voci di mercato nei mesi scorsi avevano segnalato che l’ex amministratore delegato poteva avere un ruolo di consulente per alcuni gruppi attivi nella gara per Alpitour. La sua esperienza nel settore era senza dubbio una carta vincente per alcuni pretendenti. Va però detto che le voci non avevano trovato conferma tra i gruppi più attivi nella trattativa per Alpi.



Ora il balzo in Com.Tel e il definitivo abbandono al mondo delle compagnie aeree.