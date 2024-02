di Remo Vangelista

"Noi ci sentiamo una startup". Dice convinto Marcello Mangia, presidente della società che porta il nome di famiglia e festeggia 50 anni di attività.

Mangia sembra quasi fuori dal tempo, meglio dire da questo tempo. Si presenta a Milano per raccontare della sua azienda e lo fa con un taglio modesto e concreto. Tiene il sorriso acceso anche quando parla di numeri e non si scompone.



Alla domanda di TTG Italia legata al business plan e allo sviluppo aziendale non si trincera dietro le classiche risposte da conferenza stampa. "Nel '24 vogliamo arrivare a 120 milioni di fatturato e 12 milioni di Ebitda", mantenendo quel 10% di margine realizzato nel ‘23. Chiaro che l’obiettivo resta alzare la profittabilità, ma nel mondo dell'ospitalità i costi di produzione sono ancora un fardello pesante.



Mangia's Resort arriva da una stagione record con una crescita dei ricavi del 40% ed ora prepara lo sbarco nei city hotel, che dovranno essere sempre a 5 stelle. "Siamo un'azienda in trasformazione e dobbiamo ricordarci sempre che facciamo un mestiere meraviglioso". Sempre da startup.