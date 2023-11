di Remo Vangelista

Danilo Curzi aveva lasciato intendere nei mesi scorsi che l’espansione di Idee per Viaggiare poteva e doveva passare attraverso il Nord Italia. L’imprenditore aveva in mente da tempo un rafforzamento del brand per arrivare in modo più deciso sia alle agenzie sia al consumatore finale.

Così nelle scorse settimane ha siglato un contratto di collaborazione con Roberto Franchi uomo di esperienza e per lungo tempo direttore commerciale di Hotelplan. Franchi lavorerà su tutto il nord del Paese per agevolare lo sviluppo di Ipv. E Curzi continua la sua scalata nazionale.