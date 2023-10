di Remo Vangelista

Un baluardo, però silenzioso. In un mondo ormai diventato chiassoso e rissoso la tranquillità di fondo di Neos spicca senza dubbio.

La linea aerea e il suo amministratore delegato, Carlo Stradiotti, rappresentano quella parte del trasporto aereo che, pur incerottata, è uscita a testa alta dalla fase pandemica.



Durante l’interminabile periodo del Covid Neos ha sofferto come tutti i vettori, però è riuscita a restare a galla prendendo vie diverse per fare girare le macchine.



Mettere i jet in fondo alle piste (in attesa di tempi migliori) non serviva, quindi Stradiotti e soci si sono sempre adoperati per fare girare i motori della flotta.



Ora, con l’intero gruppo Alpitour sul mercato e nelle mani di Goldman Sachs, bisogna sperare che Neos resti centrale nel progetto dei nuovi acquirenti.



Il sistema dei voli a domanda invece di chiudersi verso una fine ingloriosa ha reagito mostrando anche innovazione. E la compagnia controllata dalla società torinese si è sicuramente distinta per attenzione al servizio e ricerca di profittabilità. Tutto questo e molto altro porta la firma di Carlo Stradiotti. Chiunque decida di andare a firmare l’acquisizione di Alpi si ricordi che questo signore ha sempre tenuto la barra dritta.