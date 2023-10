Lo spirito da regista di Ezio Birondi

di Remo Vangelista

Non era sparito e neppure aveva cambiato mestiere. Ezio Birondi, dopo aver chiuso le ultime esperienze con Uvet e Move, si è ritirato in Brianza per un periodo di scarico. Le ultime stagioni avevano forse segnato l’animo e l’entusiasmo di questo manager che per lunghi anni ha solcato i vari talk e convegni con quel piglio sempre determinato. Negli anni ha portato sul mercato autentici punti di rottura e di svolta, però nelle ultime stagioni ha maturato la volontà di prendersi del tempo per cercare nuovi percorsi.

Ora da mesi sta lavorando con alcune realtà dietro le quinte e questo sembra averlo riavvicinato a tutto il settore.



Tra una consulenza di ampio respiro con il gruppo Domina e l’altro impegno a sostenere (e consigliare) la nuova creatura web di Fouad Hassoun. Per chi come lui ama il calcio si intravede più un ruolo di regista felpato. Il tempo di fare il centravanti è solo più un ricordo.