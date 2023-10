di Remo Vangelista

In attesa di capire quando è come si risolverà la vicenda Ita- Lufthansa sarà Emiliana Limosani a salire sul palco a Rimini.

Toccherà al chief commercial officer di Ita presentare la stagione invernale 2024 con modifiche, tagli e aggiustamenti del network servito dal vettore italiano.

Inutile nascondere che la stampa avrà più di una domanda legata alla privatizzazione del vettore, ma da quanto trapela da Roma il tema non verrà minimamente affrontato in attesa che vi sia un pronunciamento della Commissione europea.



Intanto, i manager tedeschi scandagliano la profittabilità delle varie rotte di Ita con un occhio e con l’altro seguono la vendita annunciata di Tap Air Portugal. In mezzo a tutto questo Emiliana Limosani sarà a TTG Travel Experience a sventolare la bandiera di Ita. Prima dell’avvento di Lufthansa bisogna superare bene l’inverno e a Roma stanno provando a dare equilibrio al business.