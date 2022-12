Caraffini a bordo campo

"Dopo essere stato tanto tempo in partita, quando vai in panchina vedi delle cose che in campo non vedevi". Luca Caraffini si fa da parte, dopo quasi vent'anni vissuti vorticosamente. Il suo nome è stato legato a moltissimi progetti e protagonisti del settore: da Bravo Net al polo creato dall'ex Alpitour Guglielmo Isoardi, fino a G40 e quindi a Welcome Travel. Una girandola dalla quale ora Caraffini si prepara a scendere, almeno per qualche tempo.

Il manager ha salutato (in assoluta armonia con i colleghi di Costa e Alpitour, viene precisato a più riprese) la compagine di Welcome e ora vuole guardare il mondo della distribuzione turistica da una prospettiva inedita: quella di esterno.



Certo, Caraffini continua a poter contare sui suoi dieci punti vendita di proprietà. Ma l'ottica è decisamente differente, visti i numeri che era arrivato a toccare con i vari network che aveva gestito o in cui si era trovato a lavorare.



A volte bisogna fermarsi un attimo, riavviare il sistema e guardare le cose con maggiore distacco. Una cosa è giocare in squadra, un'altra guardare la partita da casa. E entrambe le cose possono essere utili, a seconda dei momenti.