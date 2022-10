di Remo Vangelista

Si è tolto di dosso il cappotto a grande velocità. Angelo Cartelli ha cambiato look nel volgere di poche stagioni passando dal tradizionale mondo del tour operating al vivace parterre del camping o glamping (più in linea con linguaggio attuale).

Ora da direttore generale Club del Sole guarda con “avidità” alle truppe estere che invadono le regioni italiane. Dopo aver spiegato che in questa stagione la sua azienda chiuderà l’esercizio a 80 milioni di euro di ricavi e 3 milioni di presenze si è presentato a TTG Travel Experience per consolidare partnership e sondare umori e tendenze delle agenzie di viaggi.



Un mondo che lui ha attraversato per lunghe stagioni quando da direttore commerciale Eden riuscì a far crescere l’azienda (sotto la guida di Nardo Filippetti) sino a competere con Alpitour (su alcuni segmenti). Nelle prossime stagioni Club del Sole ha promesso investimenti pesanti su prodotto e digitale, con un occhio sempre più attento all’area lusso. Un’arena che fa gola a molte imprese. La competizione si annuncia molto serrata e servirà tutta l’esperienza di Cartelli per guadagnare share di mercato.