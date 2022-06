Bruna Gallo e l'esperienza Human

di Remo Vangelista

Una fase di studio prima di ripartire. Forse per affrontare l’ennesima sfida importante. Bruna Gallo risponde al telefono a TTG Italia e con la classica diplomazia spiega che “dopo essere uscita da Human Company mi prendo un periodo di ferie meritate. Dopo l’estate vedremo cosa succederà...”.

Difficile in questa fase farsi spiegare i motivi dell’uscita: “Non credo sia il momento di raccontare questa ultima parte dell’esperienza. Direi che va bene così. Ho raggiunto il mio obiettivo di traghettare Human Company fuori dal periodo della pandemia e di questo sono contenta”.



Dopo poco più di 2 anni lascia così la posizione di direttore commerciale perché, secondo alcuni rumors di mercato, gli obiettivi dell’azienda non erano allineati al pensiero di Bruna Gallo. Giusto a quel punto dividersi malgrado l’avvicinarsi dell’alta stagione, fase delicata anche per Human. In autunno probabilmente l’ex manager di Alpitour sarà però nuovamente protagonista sul mercato. Infatti, malgrado la pausa di riflessione, alcune società sono intenzionate a bussare alla sua porta.