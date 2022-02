di Remo Vangelista

L’idea di una compagnia alberghiera italiana capace di tenere testa ai colossi europei.

Palmiro Noschese è un manager di lungo corso e molto apprezzato sul mercato. L’uomo che per lunghi anni ha guidato Meliá in Italia crede che sia giunto il momento per vedere nascere una catena “di peso”.



Intervistato da TTG Italia ha sottolineato che le intenzioni di espansione da parte di Th Resort “sono comprensibili e ambiziose. Vanta un socio importante come Cdp e dispone delle carte in regola per alzare il tiro. Serve in Italia una mentalità nuova”.



Così il riferimento torna al suolo spagnolo con Melià, Riu o Barcelo perché “oggi per contare qualcosa a livello internazionale devi avere almeno 100 alberghi. Se Th decidesse di fare gruppo con Una, Starhotels e Voi di Alpitour…”.



Una bella idea sul lato industriale per numero di camere da immettere sul mercato.



Soluzione che al momento appare abbastanza difficile, quasi impossibile.