Teatrale e coinvolgente. Marco Cisini si riavvicina al mondo del tour operating a grandi falcate. Lui che per qualche stagione ha guidato Hotelplan Italia prendendo il timone da Anna Schuepbach. Il manager si occuperà di marketing e comunicazione per Destination Italia e avvierà lo sviluppo del brand Sono Travel Club per la fascia luxury.

Un rientro più marcato ed evidente rispetto alle ultime stagioni per un manager che per qualche stagione attraverso il teatro raccontò la voglia di crescere dell’allora Hotelplan. Una fase che per qualche periodo portò una ventata di innovazione nel settore. Poi tutto svanì in fretta, ma la strada di Hotelplan era già (purtroppo) segnata.