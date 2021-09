Massimo Crippa torna in Sardegna. Dopo la lunga esperienza in Meridiana e Air Italy il manager approda in casa AmareItalia per guidare l’area sviluppo.

“Entro a far parte di una startup unica nel panorama nazionale del turismo con grandi margini di sviluppo”. La digital destination company guidata da Carmine Colella intende entrare anche sui mercati esteri e per questo conta sull’esperienza di Crippa.



Il founder e chief operating officer Colella ha sottolineato che: ”L’esperienza di Massimo sarà preziosa nell’attività di sviluppo e incremento dei ricavi in Italia e all’estero”. Esperienza che il mondo del trasporto aereo doveva e poteva ancora valorizzare. Perché nel settore dei voli charter Crippa è stato senza dubbio una delle figure più importanti nell’ultimo decennio . (r.v.)