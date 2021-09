di Remo Vangelista

Uno di quelli che vendeva il giro del mondo.

Cose che sembrano legate alla preistoria, visto che oggi viaggiare è diventato una corsa ostacoli.



Torino, quartiere Crocetta, ambiente di un certo stile e clientela di fascia alta.



Ernesto Mosso e la sua Crocetta Viaggi per anni hanno rappresentato un certo tipo di viaggio.



Lui, torinese anche nei modi, nei giorni scorsi ha compiuto 80 anni.



In una foto sui social compare elegante come sempre. Giacca e cravatta. Un signore di altri tempi che dava del tu a Franco Rosso e Bruno Colombo.



Mosso, ai tempi d'oro, quando chiamava Costa Crociere scattavano come molle. Perché Crocetta Viaggi fatturava a ciclo continuo. E non doveva aspettare.



Intanto il mondo (anche quello del turismo) è cambiato, con gli agenti che sono diventati forse un'altra cosa. Qualcuno ci crede ancora, altri arringano sui social schiacciando i tasti a ciclo continuo.



In ogni caso Ernesto Mosso è stato a lungo un adv di un'altra categoria, conosceva le aziende e il turismo in tutte le sue sfaccettature. Generazione antica che faceva della preparazione un valore assoluto. Auguri Ernesto.