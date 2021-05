di Remo Vangelista

Nei prossimi mesi Oneworld mostrerà un lato diverso del suo profilo. La nomina dei giorni scorsi di Akbar Al Baker a chairman dell’alleanza internazionale porterà senza dubbio ad alcune novità nelle dinamiche e nei rapporti anche all’interno di Oneworld. E non solo all’interno.

Il ceo di Qatar Airways è figura nota nel mondo dell’aviazione civile, con una forte esperienza e con un carattere a tratti spigoloso. Diretto, immediato e capace di chiudere le riunioni nel volgere di pochi minuti.



Qatar Airways, però, sotto la guida di Al Baker è diventata una delle linee aree più apprezzate nel mondo per la qualità del servizio.

“Sono onorato di essere stato designato a dirigere il board di Oneworld in un momento in cui l’industria del trasporto aereo sta affrontando la sua sfida più dura”, ha detto il manager. Un personaggio di livello internazionale che si è però trovato impantanato nelle sabbie mobili italiane con l’operazione Meridiana (Air Italy).



Compagnia aerea che ha dovuto alzare bandiera bianca proprio in questa stagione, malgrado i vari tentativi di salvataggio pensati (e mai avviati) delle autorità italiane. Qualche anno fa, entrando in Meridiana come azionista, Al Baker spiegò che “faremo di Meridiana una compagnia più grande di Alitalia. È nostra intenzione non è quella di usare Meridiana per far crescere Qatar Airways, ma quella di sfruttare la nostra compagnia per far crescere il vettore italiano”. Ma è finita, purtroppo, in maniera diversa.