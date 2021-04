di Remo Vangelista

Th Resorts ora fa sul serio. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l’ingresso in società di Giuliano Gaiba come amministratore delegato ora allarga (o rinnova) il suo consiglio di amministrazione e “convoca” Francesca Benati.

Secondo le informazioni raccolte da questa agenzia di stampa si tratta di un ingresso in quota Cdp, la stessa azienda che nei giorni aveva deciso di dare una svolta a Th con la sigla del contratto per Gaiba.



Francesca Benati, attuale vice president travel companies e managing directory Amadeus Italia, porta all’interno del gruppo presieduto da Debellini una grande esperienza nel campo digitale e questo lascia pensare a una visione di largo respiro da parte di Cdp.



Un altro tassello importante per la creazione di un gruppo non più radicato solo ed esclusivamente nel settore alberghiero.