di Remo Vangelista

La situazione rischia di sfuggire di mano a tutti. Perché si stanno improvvisamente rivelando tutti esperti di turismo, di trasporti e di Covid 19.

Il presidente (la presidente) di Fiavet Ivana Jelinic nelle ultime ore deve aver letto e straletto di tutto e alla fine ha deciso di scrivere una nota per commentare il tweet di Selvaggia Lucarelli, giornalista, influencer e personaggio televisivo.



“Trovo molto simpatica Selvaggia Lucarelli, ma l’ironia del suo tweet in cui afferma di non poter andare a Civitavecchia, ma di poter invece partire per Dubai o Ibiza necessita di alcune precisazioni – dice Jelinic -. Si tratta di una notizia inesatta e qui ci sono persone che sono con l’acqua alla gola. Cominciamo a contare parecchie chiusure, disoccupazione, se non addirittura suicidi”.



Sinceramente mi fermerei a quest’ultimo passaggio. Anche perché non stiamo parlando di grandi numeri, ma di qualche volo e lo dice anche Jelinic spiegando che: "Non si tratta di una ripresa ma una boccata d’aria per un settore che sta annegando e che qualcuno respinge subito giù. Prima o poi dovremo tornare alla normalità, quindi dobbiamo sperimentare delle pratiche che concedano alle persone di ricominciare a viaggiare. Si parla di numeri ridottissimi, qualche charter da 180 persone, quindi non mi sembrano grandi masse. Stiamo parlando di un sistema turistico che sta collassando su sé stesso, che non si salva e non si salverà con il “mare Italia”.



Ecco non basta e non basterà il Mare Italia, deve essere chiaro a tutti e spiegarlo bene. Perché a occhio non è chiaro.