Massimo Diana e quel Bonus Vacanze da dimenticare

di Remo Vangelista

L’aveva già detto, ma ora vuole ribadirlo, “il Bonus Vacanze non ho intenzione di accettarlo”. Massimo Diana, direttore commerciale di Ota, prima della partenza dell’estate chiarisce ancora una volta la sua posizione perché sostiene “che per legge posso non accettarlo. Se altri operatori trovano soluzioni alternative non entro nel merito, ma in casa Ota non abbiamo alcuna intenzione di accettarlo”.

In modi pacati ma fermi si appella alle disposizioni di legge che “spiegano la validità del Bonus solo per il servizio alberghiero e non per i pacchetti”.



Diana spiega inoltre che la proprietà di Ota deve stare tranquilla e non preoccuparsi di un’altra grana e per questo motivo attraverso TTG Italia ancora una volta dichiara che farà a meno del Bonus Vacanze, “ma ci serviremo di promozioni commerciali per incentivare le vendite”.



Ma i Buoni no, non vuole vederli.