Il volto torinese di Franco Gattinoni

di Remo Vangelista

Un hub nel cuore di Torino. Franco Gattinoni ha mantenuto la parola, andando ben oltre il momento.

La sede di via Cesare Battisti è ormai pronta. Il neo presidente di Fto ha preferito giocare in anticipo e non aspettare la stagione 2022, quella del probabile rilancio del mercato turistico.



L’anticipazione di alcuni mesi fa proprio su questa agenzia stampa è stata confermata stamane dalle pagine del Corriere della Sera, dove si legge che il gruppo Gattinoni si appresta ad alzare le serrande del nuovo hub da 2mila metri quadri.



Secondo il Corriere l’operazione “getta così una luce in un settore che ha perso quasi tutto il proprio fatturato causa la pandemia”. Previsto uno spazio dedicato al mondo incentive e business travel. Due segmenti fondamentali per le casse del gruppo che spera di riprendere quota anche nel business d’affari. E da Torino arriva un segnale chiaro che certifica la voglia di ripartire del presidente.