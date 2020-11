di Remo Vangelista

Passano gli anni ma Sir Tim Clark rimane sempre un gigante nel mondo del trasporto aereo. Il presidente di Emirates nei giorni scorsi ha infatti portato una ventata di ottimismo nel martoriato settore dell’aviazione.



Timothy Charles Clark, il nome per esteso, vanta un’esperienza di assoluto livello aperta nel lontano 1972 con la storica British Caledonian.

Con quasi 50 anni alle spalle di vita tra gli hangar aeroportuali crede che la ripresa delle compagnie aeree sarà più rapida forse di quanto prevedono gli esperti.



La previsione di Clark

Attualmente poco meno di 20 macchine Emirates sono attive nella rete e, nonostante questo, Clark prevede che a fine 2022 tutti i suoi Airbus 380 torneranno in pista.

“La domanda di viaggi si svilupperà rapidamente già nel prossimo anno. Cerco di avere sempre una visione ottimistica, per questo dico che i nostri A380 torneranno tutti a volare”, ha spiegato a Bloomberg TV. Ovviamente, Sir Tim ha sottolineato che sarà comunque necessario distribuire quanto prima il vaccino per il Covid-19 e in ogni caso, "l’iniziativa dei tamponi rapidi portata avanti queste settimane da alcuni aeroporti sta mostrando la strada giusta”.