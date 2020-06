La calda estate sarda di Fouad

di Remo Vangelista

Una seconda vita da imprenditore in Sardegna. Fouad Hassoun, per lunghe stagioni alla guida di Phone&Go, si muove sul territorio sardo con lo stesso piglio di un tempo.

La fine di Phone&Go non sembra aver tolto l’entusiasmo a questo imprenditore libanese che, solo nel febbraio 2015 a TTG raccontava che il suo operatore realizzava una cifra d’affari superiore ai 70 milioni di euro e “2,5 milioni di euro di utili prima delle tasse”. Poi a fine stagione il tour operator dovette abbassare la serranda.



Ora Fouad in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Unione Sarda spiega: “Ho riaperto 2 strutture nonostante il momento difficile, ma la Sardegna lo merita. Spero che le istituzioni regionali mi diano una mano”.



Nell’articolo si evidenzia anche che l’imprenditore attraverso la sua Kiwi Beach Resort al momento gestisce alberghi in Sicilia, Zanzibar e in Egitto.