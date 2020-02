"Importante è vendere, non avere ragione". La scritta che Martino Dotti (nella foto) mostra con orgoglio nel suo ufficio dice molto di lui e di come sia stato capace di compiere una scalata professionale che, nel giro di pochi anni, lo ha portato a passare da promoter a neo sales manager del gruppo Settemari. Dotti ha l'animo del commerciale ed è dotato di una determinazione invidiabile. Una determinazione che, fuori dal lavoro, lo ha portato a diventare un esperto sommelier. "Ho frequentato l'intero corso di tre anni e superato l'esame. Cosa non facile - sottolinea -, dal momento che lo supera solo il 60 per cento dei candidati". Una competenza che non manca di...(continua a leggere nella digital edition)