Atterraggio morbido per il catering di bordo

Tempi magri per le compagnie aeree le quali, in attesa di tornare a ritmi operativi sostenibili, escogitano modi insoliti e innovativi per generare fonti alternative di liquidità e mantenere in attività più personale possibile.



Tra le proposte più singolari quella di Singapore Airlines che ha servito un pranzo di Prima Classe con champagne vintage in un ristorante pop-up d’eccezione: un A380 parcheggiato sulla pista dell’aeroporto di Changi. In Australia c’è chi offre 'Mystery Flights', rivelando la destinazione solo al momento dell’atterraggio, e ritornando al punto di partenza in giornata.



E ora tocca al catering di bordo. La giapponese Ana è stata fra le prime a vendere i propri menu online ricavando 1,8 milioni di dollari nei primi tre mesi secondo Forbes. Finnair, che vende i piatti pronti della classe economica nei supermercati di Helsinki, dice che le offerte food online si esauriscono in meno di 45 minuti.



British Airways invece ha scelto il settore fiorente delle food box. Ispirate ai sofisticati menu di First Class le nuove Feast Box, home delivery a casa, racchiudono quattro portate precotte o pronte per la cottura.



Ai 'passeggeri' il piacevole compito di preparare i pregiati ingredienti seguendo un ricettario a forma di passaporto e, ciliegina sulla torta, in omaggio c’è un voucher per il 10% di sconto sui voli British Airways.