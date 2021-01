In un anno in cui le compagnie aeree hanno perso miliardi su miliardi e si inventano di tutto per tenere la testa sopra l’acqua, un risparmio di 80mila dollari può sembrare una goccia nell’oceano.



Ma di questi tempi nessun risparmio è troppo piccolo, e l’altro giorno United Airlines ha annunciato che non userà più gli stecchini da cocktail, quelli che si infilzano sulle fettine di limone per guarnire le bevande serviti a bordo.



Con 43 miliardi di dollari di entrate lo scorso anno, la rimozione degli stecchini rappresenta lo 0,0000018% delle entrate del gigante americano, un gesto che ricorda quello dell’ex amministratore delegato Bob Crandall, noto per aver rimosso un'oliva dalle insalate di prima classe per risparmiare 40mila dollari.



Quest’anno più che mai ciò che conta è imparare l'arte dei piccoli passi come ci ha insegnato lo scrittore francese Antoine de Saint Exupery.