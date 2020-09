Tanto pe' vola'

Cresce il numero di appassionati viaggiatori che pure di salire a bordo un aereo comprano un biglietto per andare da nessuna parte. Sono quelli che non sanno più vivere senza il check-in, l'attesa all'uscita (o nella lounge per chi vola nelle classi business e first), il sorriso di benvenuto degli assistenti di volo e l'agognato momento quando si siedono nel posto a loro assegnato.

Crescono anche i vettori che offrono ai passeggeri voli "fantasma" con la possibilità di scoprire destinazioni da sogno seduti davanti ai video di bordo mentre viene servito il pranzo. Senza mai decollare dalla pista.



Altri, come il giapponese First Airlines aggiungono l'ebbrezza del decollo e dell'atterraggio con qualche giro sopra l'aeroporto. Poi ci sono quelli come ANA che ha offerto un volo di un'ora e mezzo sopra Tokyo, Starlux che ha sorvolato le Isole Pratas nel Mar Cinese Meridionale, e Royal Brunei che ha fatto un giro sopra la foresta pluviale del Borneo.



Ed è di pochi giorni fa la notizia che Qantas ha stabilito un nuovo record, esaurendo in soli 10 minuti tutti i posti offerti per un volo Boeing 787 Dreamliner della durata di sette ore sopra l'Australia programmato per ottobre. Pur di appagare la loro voglia irrefrenabile di volare, i fortunati che sono riusciti a prendere i biglietti non hanno esitato di pagare 485 dollari in economy e 2.337 in business class.