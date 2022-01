Le novità fiscali 2022 in sintesi

Come ogni gennaio, vi riepilogo in estrema sintesi le principali novità fiscali di interesse per le agenzie viaggi e tour operator, in modo da valutare eventuali opportunità per l’anno 2022.

Innanzitutto devo subito comunicarvi che non vi sono opportunità particolarmente significative per il nostro settore, e l’annunciato “Decreto Sostegni 2022” non ha previsto novità rilevanti per agenzie viaggi e tour operator.



Nessun rinnovo della Cassa integrazione in deroga con validità retroattiva, bensì viene introdotta la nuova cassa integrazione evitando fino al 31 marzo i contributi dovuti dall’azienda.



Particolarmente utile, invece, il rinnovo del credito d’imposta sui canoni di locazione, per ora limitato ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (a condizione che vi sia il calo del fatturato di almeno il 50% in tali mesi rispetto allo stesso mese del 2019).



La Legge di Bilancio per il 2022 ha eliminato l’IRAP per gli imprenditori persone fisiche (l’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive, cioè quell’imposta pari a circa il 3,9% che si aggiungeva alla tradizione imposta sui redditi annuali) : quindi le agenzie viaggi che esercitano l’attività sotto forma di ditte individuali saranno esentate da tale imposta.



Anche in fase di chiusura dell’esercizio 2021 si potranno non effettuare gli ammortamenti delle immobilizzazioni (dando quindi una boccata d’ossigeno ai bilanci con forti perdite ed evitando quindi eventuali versamenti a copertura delle stesse) ma solo a condizione che tali ammortamenti siano stati sospesi anche nel precedente bilancio 2020.



In tema di bandi e contributi a fondo perduto, interessante l’opportunità per le imprenditrici (o aspiranti tali) offerta dal Fondo Impresa Femminile: contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per investimenti fino a 250mila o 400mila euro per la nascita o il consolidamento delle imprese femminili.



Così come suggerisco di tenere d’occhio i bandi Simest (la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti controllata dal Ministero dell’Economia che ha l’obiettivo di promuovere il commercio con l’estero) che per il 2022 prevedono importanti rifinanziamenti dei quali potranno beneficiare le agenzie viaggi o tour operatori di più importanti dimensioni con progetti di investimento particolarmente significativi soprattutto in tema di digitalizzazione e commercio elettronico.



Il credito d’imposta digitalizzazione di agenzie viaggi e tour operator, suscita sicuramente un vivo interesse: si tratta di un credito d’imposta che funziona con modalità “click day”: quindi non appena verrà pubblicato il decreto attuativo si conoscerà la data nella quale inviare le istanze di contributo che verranno accolte in ordine di presentazione e che consentiranno di ottenere un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute fino a 25mila euro per la digitalizzazione di adv e t.o.



Mi preme infine ricordarvi, sebbene non strettamente attinente all’attività di agente di viaggi o tour operator, che dal 2022 l’Inps ha introdotto il nuovo “assegno unico per i figli” che va ad eliminare le detrazioni per figli a carico e gli eventuali assegni famigliari goduti fino al 31 dicembre: sarà necessario inoltrare apposita domanda all’Inps (corredata eventualmente da ISEE aggiornato) per poter ricevere sul vostro conto corrente bancario l’accredito mensile: non più, quindi, detrazioni in dichiarazione dei redditi bensì accredito sul conto corrente.



