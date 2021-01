Le novità fiscali di inizio 2021 per le agenzie di viaggi

Il 2021 inizia con numerose novità fiscali, introdotte con la Legge di Bilancio 2021 approvata a fine dicembre ma anche con precedenti provvedimenti (Decreto Milleproroghe, conversione in legge del Decreto Ristori) il cui decorso avviene dal 1 Gennaio.

Quali sono le principali novità di interesse per le agenzie viaggi e tour operator?

Ho selezionato per voi, in estrema sintesi ma con dei link che vi consentono di approfondirle, le principali tematiche che richiedono una particolare attenzione:

- Legge di Bilancio 2021: 1150 commi di legge (!) in circa 150 pagine: ma quali sono i provvedimenti che interessano direttamente le agenzie viaggi? In questo mio articolo trovate tutti gli approfondimenti e riferimenti specifici che qui vi sintetizzo:



Esonero dal versamento dei contributi Inps (per 3 anni e fino ad euro 6mila l’anno) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni dei contratti a tempo determinato di impiegati under 36.



Esonero dal versamento dei contributi Inps (per 3 anni e fino ad euro 6mila l’anno) per le assunzioni di donne lavoratrici.



Divieto di licenziamento: prorogato al 31/03/2021.



Cassa integrazione: proroga per un massimo di 12 settimane (da collocare nel periodo 1 gennaio – 30 giugno) dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e di Assegno ordinario (AO) previsti in conseguenza dell'emergenza Coronavirus.



Liquidità e finanziamenti: prorogati fino al 30 giugno i sostegni all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.



Modifica regime affittacamere/locazioni brevi: diventa obbligatorio aprire partita Iva per quei soggetti che concedono in locazione più di 4 appartamenti.



Credito d’imposta canoni di locazione (pari al 60% del canone pagato): esteso anche ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021.



Bonus pubblicità: credito d’imposta del 50% degli investimenti pubblicitari per tutto il 2021 e 2022.



- Novità in tema di fatturazione elettronica e gestione dei corrispettivi: in questo mio articolo trovate tutti gli approfondimenti specifici che qui vi sintetizzo:



Nuovi codici Iva da utilizzare per fatturare le commissioni (fee) a soggetti esteri o su servizi internazionali: attenzione perché se non utilizzate i codici corretti, le fatture vi verranno scartate, con conseguenti sanzioni se non corrette per tempo.



Registratore di cassa telematico: è obbligatorio dal 1 gennaio? Nella maggior parte dei casi (fee, diritti): NO, ma in questo video vi spiego tutto nel dettaglio.



- Attenzione alle verifiche contabili di inizio periodo: molto probabilmente, a causa della pandemia, il volume d’affari di molte agenzie viaggi si è ridotto, scendendo sotto la soglia dei 400mila euro: conseguentemente si può optare per il calcolo dell’IVA trimestrale o, in alcuni casi, per la contabilità semplificata, che comporta minori oneri: leggi qui tutti i dettagli.



Appuntamento adesso alla prossima puntata, e cioè il Decreto Ristori 5 promesso per la seconda metà di Gennaio (crisi di Governo permettendo).



Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu – www.travelfocus.it