Lavoro, oltre 447mila le assunzioni a marzo: turismo protagonista

Sono oltre 447mila le assunzioni previste per il mese di marzo dalle aziende italiane, per un totale di 1,4 milioni di assunzioni nel periodo marzo-maggio, con un incremento del 7,1% mese su mese e dell’8,7% sul trimestre.

Il turismo recita una parte importante in questo contesto, dicono i dati del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro: il settore cerca circa 82mila addetti al mese, 299mila nel trimestre, si legge sul Sole 24 Ore, con un +16% nel mese e un +14,3% nel trimestre.



Tra le tipologie contrattuali, prevale il tempo determinato con 239mila ingressi previsti (53,4% del totale), seguito dal tempo indeterminato con 91mila (20,4%) e quelli in somministrazione con 41mila (9,2%).



La quota di assunzioni di difficile reperimento, però, raggiunge il 47,8% del totale (in calo rispetto al 49,3%di febbraio), soprattutto per la mancanza di candidati per ricoprire le posizioni lavorative aperte, ma anche per i problemi di disallineamento tra le competenze in uscita dalla scuola e quelle richieste dal lavoro. La difficoltà tra le imprese nel Nord Est raggiunge circa il 52,9% dei profili ricercati; per le imprese del Nord Ovest è difficile reperire il 47,9% dei profili ricercati, per quelle del Centro il 45,9% e nel Mezzogiorno il 44,5.



“I buoni segnali sul fronte dell’occupazione rilevati a marzo mostrano che le imprese, soprattutto quelle turistiche e commerciali, hanno previsioni positive peri prossimi mesi – sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete -. Certo, in questo contesto, l’elevata quota di mismatch rappresenta senza dubbio una nota dolente, alla quale le imprese stanno rispondendo anche accrescendole assunzioni di immigrati”.