Aeroporti di Puglia, cercasi addetti alla sicurezza: recruiting day il 22 febbraio

Un recruiting day per reclutare nuovi addetti alla sicurezza per gli aeroporti pugliesi. Giovedì 22 febbraio Securpol Spa, in collaborazione con Aeroporti di Puglia, selezionerà personale da impiegare nei servizi di aviation security negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie-Taranto.

La giornata di recruiting si svolgerà nella Sala Ulivi dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari, dalle 10 alle 18.



Requisiti per partecipare alle selezioni sono: possesso di diploma o di laurea; conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente inglese; l’assenza di daltonismo; buona capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico.



Gli interessati possono inviare la candidatura all’indirizzo mail recruitingdaybari@serimat.it.