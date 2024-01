Puglia, inizia la ricerca di personale per l'estate: 300 posti nei villaggi turistici

La Puglia apre la caccia al personale per la prossima stagione estiva. Il 30 gennaio a Brindisi si terrà un Recruiting Day per selezionare 300 figure da impiegare nei villaggi turistici.

Profili ricercati sono: 100 coreografi e performer (ballerini, cantanti, attori, maghi e artisti circensi); 200 animatori; e 30 tecnici audio, video e luci.



La giornata di recruiting - riporta Brindisi Report - è organizzata da Arpal Puglia (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), Centro per l’impiego di Brindisi e Much More soc. coop.



Per ulteriori informazioni è possibile visitare il portale della Regione Puglia ‘Lavoro con Te’ o contattare il Centro per l’impiego di Brindisi chiamando lo 0831 544 700 - 707 o inviando una mail a cpi.brindisi@regione.puglia.it.