Piloti e assistenti di volo: recruiting per 2,3 milioni di nuovi addetti in 20 anni

Servono 2,3 milioni di persone in 20 anni per poter continuare ad avere servizi di volo come quelli che verranno richiesti nel mondo nel prossimo futuro. Questa la cifra stimata da Boeing e che include piloti, ma anche assistenti di volo, personale di terra, addetti a bagagli e operai per le manutenzioni. Un numero decisamente alto, che già oggi comincia a scarseggiare.

La maggiore richiesta, secondo le previsioni, si svilupperà su India, Cina e Africa, si legge su Repubblica, che sono i Paesi da cui stanno arrivando i maggiori ordini ai principali produttori di aerei, ma anche l’Europa continuerà ad avere un ruolo forte nel traffico aereo.



Secondo le stime, sia per il trasporto merci che per quello di persone, la flotta mondiale raddoppierà in 20 anni. Boeing stima che bisognerà assemblare 42mila 595 aerei (da qui al 2042); Airbus parla di 40mila 850. Da qui la necessità di nuovi piloti e nuovo personale.