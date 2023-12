Liguria: anche nel 2024 i bonus per le imprese turistiche che assumono

Tornano anche per il 2024 gli interventi di supporto alle imprese turistiche liguri. E stato infatti pubblicato l’avviso pubblico sui bonus assunzionali per il quale sono stati stanziati 5 milioni di euro, con la possibilità di ulteriori integrazioni.

Per accedere ai bonus, per i quali si potrà presentare domanda dal primo gennaio, le imprese dovranno avere effettuato assunzioni della durata minima di otto mesi. In questa nuova edizione sono previsti, inoltre, innalzamenti del tetto massimo rispetto agli anni precedenti.



“Il turismo è un settore strategico per la nostra economia – ha evidenziato il presidente della Regione Giovanni Toti al Secolo XIX –. Gli ultimi dati, con previsione di chiusura del 2023 a 16 milioni di presenze complessive, confermano la bontà delle azioni intraprese, a partire da questo Patto, una misura unica nel suo genere a livello nazionale molto attesa dalle imprese del settore”.