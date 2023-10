Focus sul segmento turismo per Yes We Work

Negli ultimi anni - spinte anche dal buon andamento del mercato - numerose aziende operanti nel settore turistico hanno coltivato l’ambizione di crescere, riscontrando tuttavia problemi nel reperimento delle risorse umane.

“Nell’ambito del turismo la richiesta di personale qualificato è unanime - commenta Fabio Sagarriga Visconti, sales rappresentative di Yes We Work -. I profili più ricercati sono quelli di cuochi, camerieri, addetti al servizio bar, addetti ai piani e agenti di viaggi; parliamo di un comparto che rappresenta sicuramente un punto di vista interessante e stimolante per chi governa le politiche del lavoro”.



La necessità di ampliare i propri staff è dunque evidente e ciò che non può mancare al candidato ideale sono dei requisiti ritenuti indispensabili: buona educazione, voglia di mettersi in gioco e di imparare sapendo interagire in maniera costruttiva con il team di colleghi. “Come Yes We Work offriamo un servizio di ricerca e somministrazione autorizzata di lavoratori, siamo specializzati nel settore del turismo e promettiamo strategie innovative per organizzare e supportare al meglio il reparto Hr delle aziende clienti” sottolinea Sagarriga Visconti.