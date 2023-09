Alta formazione per il turismo: i corsi Itst in Puglia

Corsi gratuiti di alta formazione per i futuri professionisti dell’hospitality. Sono 13 i percorsi Itst istituiti in Puglia, per consentire, a giovani diplomati o laureati, di entrare con professionalità nel mondo del turismo. Dislocati in tutta la regione, si legge su Hotelmag, possono ospitare sino a 30 studenti, e sono gratuiti.

Per il biennio 2023-2025 sono previste 1.100 ore di formazione gratuita, senza limite di età per i partecipanti, con un corpo docente di esperti del settore. Sono programmate 880 ore di stage e contatto diretto con le aziende.



Di seguito il programma per città (dieci in totale) e finalità del corso.



Bari “Outdoor tourism and Sport event management”, “International hospitality and Tourism management 4.0”; Brindisi “Sustainable and Experiential wine tourism management”; Conversano “Management dell’alta ristorazione”; Fasano “Sustainable management for Luxury tourism experience; Gravina in Puglia “Deep & Digital tourism management”; Lecce “Management della Comunicazione digitale per il turismo e la cultura”, “Food management e Sostenibilità nella ristorazione 4.0”, “Hospitality management innovation”; Manduria “Management e Organizzazione dei servizi turistici”; Taranto “Sales management & Marketing nella crocieristica”, “Adventure & Green tourism hospitality management”; Trani “Food and Beverage management”; Ugento “Adventure & Green tourism hospitality management”.