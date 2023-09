Costa Crociere assume in Friuli: i profili ricercati

Costa Crociere a caccia di personale in Friuli Venezia Giulia. La compagnia, in collaborazione con il Centro per l’impiego della Regione Fvg, è in cerca di 42 nuove figure da impiegare a bordo delle sue navi in qualità di addetti all’accoglienza e receptionist (15), amministrativi (15) e grafici (12).

Le candidature, riporta ilsole24ore.com, sono aperte fino al 25 settembre.



Gli interessati potranno inviare il curriculum vitae a offertelavoro.regione.fvg.it/.



I candidati selezionati dal Centro per l’Impiego, potranno partecipare alle selezioni, che si svolgeranno in tre fasi: una prova scritta il 2 ottobre, in modalità online; una prova linguistica e psicoattitudinale, il 3 e 4 ottobre, sempre in modalità online; e il 5 e 6 ottobre i colloqui e le prove pratiche, in presenza, a Trieste.



I profili che supereranno le selezioni saranno ammessi ai corsi di formazione organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip Fvg.



I percorsi formativi dureranno tra le 408 e le 464 ore e forniranno le competenze richieste dai diversi ruoli.



Terminata la formazione, i profili idonei riceveranno da Costa Crociere le proposte di assunzione, che prevedono contratti a tempo determinato con il Contratto collettivo nazionale dei marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.