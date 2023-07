Bollettino Unioncamere: nel turismo previste 170mila assunzioni a luglio

Il turismo guida il mercato del lavoro a luglio. Una parte consistente delle oltre 585mila assunzioni programmate dalle imprese italiane per il mese appena iniziato andrà infatti a supporto della filiera, per far fronte al picco della stagione estiva. È quanto emerge dal bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che elabora le previsioni occupazionali di luglio.

Secondo i dati, il comparto turistico registra il flusso di assunzioni più consistente nell’ambito dei servizi. Su una previsione di 436mila assunzioni (+61mila rispetto a un anno fa), nel turismo si stima l’attivazione di 170mila contratti.



Seguono commercio (78mila) e servizi alle persone (60mila).